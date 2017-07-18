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Mübaşirlere yeni kıyafet

Osmaniye Adliyesi’nde çalışan mübaşirler yeni üniformaları ile görev yapacaklar.

18 Temmuz 2017 Salı 18:40
Mübaşirlere yeni kıyafet

Mübaşirlerin yeni kıyafetleri ile ilgili bilgi veren Osmaniye Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç, üniformaların lacivert ceket, lacivert pantolon, beyaz gömlek üzerine kırmızı kravat olarak tasarlandığını kaydetti.

Üniformaların yakalarında Adalet Bakanlığına ait amblemler bulunduğunu belirten Koç, kıyafetlerin kol düğmelerinin ise adaletin sembolü olarak bilinen terazilerden oluştuğunu söyledi.

Tasarımı ve renk uyumu ile yeni kıyafetlerin çok şık bir kombinasyon oluşturduğunu belirten mübaşirler, üniformalarını çok beğendiklerini ifade ettiler.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:40
  1. Osmaniye
  2. Adalet Bakanlığı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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