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Mübarek on bir aylar başladı...

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bitti... Peki bundan sonra Müslümanlar neler yapmalı, nelere dikkat etmeli?

30 Haziran 2017 Cuma 06:36
Mübarek on bir aylar başladı...

Abdülaziz Kıranşal Hoca, Ramazan ayının ardından Müslümanlar için yapılması gereken ibadetleri yazdı... "Ramazan gibi Ramazan’dan sonraki on bir ay da mübarek olacaktır" diye yazan Kıranşal'ın "Mübarek On Bir Aylar" başlıklı yazısı...

MÜBAREK ON BİR AYLAR

Müslümanlar için bir ciddi bir eğitim programı, İlahi talimatların uygulandığı yoğun bir kamp dönemi olarak geçirilen Ramazan’ın temel gayelerinden birisi de ümmeti geriye kalan on bir aya ibadet, ahlak, cihad ve mücadele açısından hazır hale getirmektir. Başta emperyalist ve Siyonist işgal ve zulümler olmak üzere, dünyevileşme, ibadette gevşeklik, ahlaki zaaflar gibi birçok sorunla bir yıl boyunca mücadele edecek ümmet için Ramazan, geride bıraktığımız ciddi bir hazırlık ve eğitim dönemiydi.

“Gecenin yarısı yahut buna yakın bir süreyi ibadetle geçir ve Kur’an’ı ağır ağır, sindire sindire oku. Zira biz sana sorumluluğu ağır bir kelam vahyedeceğiz. Şüphesiz gecenin sakinlik ve sessizliği vahyi anlayıp kavraman için daha etkili, ayetlerin zihne yerleşmesi için daha elverişlidir. Çünkü gündüz vakti seni bekleyen birçok görev vardır.” (Müzzemmil, 73/3-7) ayetinde olduğu gibi gündüz İslam’a davet ederken her türlü baskı, işkence, zulüm ve tehditle karşılaşacak olan Efendimiz’i bu sıkı ve tehlikeli mücadeleye gece namazı, gece ibadeti ve gece yapılacak olan Kur’an kıraati ile hazırlayan Allah’ımız, ümmetimizi de adeta on bir ay boyunca vereceğimiz mücadele için Ramazan’daki yoğun ibadetlerle hazırlamaktadır.

Bu yoğun ve zorlu ibadet dönemini hakkıyla ifa edenler için aynı Ramazan gibi Ramazan’dan sonraki on bir ay da mübarek olacaktır.

Mübarek Ramazan ayında oruç eğitimiyle açlığa ve susuzluğa karşı hazır hale gelip nefsini dizginleyebilen Müslüman, Ramazan’dan sonra da nafile ibadetlere, oruçlara devam edip nefsine gem vurabilirse geriye kalan on bir ayı da mübarek olacaktır.

Mübarek Ramazan ayında teravih namazı eğitimiyle camiyle ve cemaatle bağını sıkılaştıran Müslüman, Ramazan’dan sonra da vakit namazlarını camide cemaatle kılmaya devam edebilirse geriye kalan on bir ayı da mübarek olacaktır.

Mübarek Ramazan ayında mukabele ve hatim eğitimiyle Kur’an’la hemhal olan Müslüman, Ramazan’dan sonra da Kur’an’ın talimatlarına uyup, onunla bağını koruyabildiği müddetçe geriye kalan on bir ayı da mübarek olacaktır.

Mübarek Ramazan ayında zekât, sadaka ve fitre eğitimiyle elini cebine götürüp ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi öğrenen Müslüman, Ramazan’dan sonra da infak prensibine davam edebilirse geriye kalan on bir ayı da mübarek olacaktır.

Mübarek Ramazan ayında sahur eğitimiyle gece yarısı uyanmayı öğrenen Müslüman, Ramazan’dan sonra da gece namazlarına ve gece ibadetine devam edebilirse geriye kalan on bir ayı da mübarek olacaktır.

Mübarek Ramazan ayında tevbe ve istiğfar eğitimiyle günahlarına veda eden Müslüman, Ramazan’dan sonra da tevbesine ve ahdine sadık kalıp günahlardan uzak durabilirse geriye kalan on bir ayı da mübarek olacaktır.

Mübarek Ramazan ayında ahlak eğitimiyle gıybetten, dedikodudan, yalandan, iftiradan, kalp kırmaktan, tartışmaktan uzak duran Müslüman, Ramazan’dan sonra da bu ahlaki hastalıklardan uzak durabilirse geriye kalan on bir ayı da mübarek olacaktır.

Mübarek Ramazan ayında oruçla, namazla, Kur’an kıraatiyle, infakla, güzel ahlakla dağlar gibi ameller biriktiren Müslüman, Ramazan’dan sonra da bu amellerini zayi etmeden muhafaza edebilirse geriye kalan on bir ayı da, ömrünün tamamı da mübarek olacaktır.

Kaynak: Milli Gazete

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 06:36
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  2. Abdülaziz Kıranşal Hoca
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