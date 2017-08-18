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Muayeneye gitmeden "plakaları yenileyin" uyarısı

Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şenol Turan, vatandaşları, araç muayenesine girmeden önce kusurlu olan plakaları yenilemeleri konusunda uyardı.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:58
Muayeneye gitmeden "plakaları yenileyin" uyarısı

Turan, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun Temmuz ayından itibaren uygulandığına hatırlatarak, plakalarda vida bulunması, yazıların silik, bold veya italik şeklinde olmasının ağır kusurlu sayılacağından aracın muayeneden geçemeyeceğini kaydetti.

Plakalarında kusur olan vatandaşların muayeneye o şekilde gidince "ağır kusurlu" olduğu için mağduriyet yaşadığını belirten Turan, "Yeni düzenleme ile araçların üzerindeki plakaların deliksiz, vidasız olması gerekiyor. Plakası kusurlu olan vatandaşlar muayeneden geçemeyince , muayene istasyonları yetkilileri araç sahiplerini şoförler odalarına göndermektedir. Araç sahipleri şoförler odasına gelip aynı gün için de plakalarını yenilenmesine rağmen o gün içinde tekrar muayeneye girememektedir. Bu nedenle vatandaşlar mağdur oluyor" diye konuştu.

Turan, vatandaşların muayene öncesi trafik tescil şubelerine başvurmaları gerektiğini, buradan aldıkları belgelerle de şoförler odasından yeni plakalarını aynı gün içinde alabileceklerini sözlerine ekledi.
 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:58
  1. Muayene
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  3. Araç.
  4. Temmuz
  5. Tekirdağ
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