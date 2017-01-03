Muayeneye gidecekler dikkat! Zam geldi

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni yılda, vatandaşın muayene katkı paylarını yüzde 20 ila 60 oranında artırdı. Devlet hastanelerine gidenlerin muayene ücretleri 5 liradan 6 liraya, özel hastaneye gidenlerin muayene ücretleri ise 12 liradan 15 liraya yükseltildi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan'ın tepkisini çekti. Saydan, yapılan zammın ülkenin ekonomik koşullarına aykırı olduğunu belirterek, "Artık muayene ücreti tahsildarlığı yapmaktan bıktık" dedi.

SGK ZAM YAPTI

Emeklilerin maaşından kesilen, çalışanların eczanelerde ödedikleri muayene katılım paylarına SGK zam yaptı. Hastaların daha önce 5 lira verdikleri devlet hastanelerine ait muayene ücreti yüzde 20 arttırılarak 6 liraya, eğitim araştırma hastaneleri için verdikleri 5 lira, yüzde 40 artış yapılarak 7 liraya, üniversite hastanelerindeki muayene katılım payı ise yüzde 60 artışla 5 liradan 8 liraya yükseltildi.