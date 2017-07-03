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MTV 2. taksit ödeme dönemi başladı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri bu ay yapılacak.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:17
MTV 2. taksit ödeme dönemi başladı

Motorlu Taşıtlar Kanunu gereğince Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesini ocak ayı içerisinde yatıran araç sahipleri, ikinci taksiti de bu ay ödeyecek.

Mükellefler 2017 yılı MTV ikinci taksit ödemesini, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:17
  1. Maliye Bakanlığı
  2. MTV
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