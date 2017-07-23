MŞÜ basın birimine Ahmet Çiçek getirildi

MŞÜ Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine, uzun yıllar gazetecilik ve yerel televizyon kanallarında çalışan MŞÜ Öğr. Gör. Ahmet Çiçek getirildi. Görevini Çiçek’e devreden Öğr. Gör. Mustafa Fahri Mirhanoğulları yaptığı kısa konuşmasında, “Özveri ile yürütmekte olduğum Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevimden ayrılırken ekip olarak yaptığımız çalışmalarda bize rehber olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat olmak üzere, birlikte çalışma zevkini tattığım bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bir bayrak yarışı olarak gördüğüm yöneticilik görevini, üniversitemizin tanıtım faaliyetlerini daha ileri noktalara taşıyacağına yürekten inandığım değerli meslektaşım Ahmet Çiçek’e devrederken ona ve arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise 2012’den bu yana Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve 2015’den beri müdürlük görevini üstlenen Öğr. Gör. Mirhanoğulları’na vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Muş Alparslan Üniversitesi adına teşekkür belgesi vererek, akademik hayatında başarılar diledi.

Rektörlük makamındaki düzenlenen görev değişikliği programına Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler personelinin yanı sıra Genel Sekreter Harun Demir ve Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Kenan Atılgan katıldı.