MSP’li Niyazi Acar Hakk'a yürüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında vefat eden Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Niyazi Acar’ın Fatih Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acar’ın tabutuna omuz verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında vefat eden Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Niyazi Acar’ın Fatih Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acar’ın tabutuna omuz verdi.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te Fırat Kalkanı yaralılarını ziyaret sonrası açıklama…
İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Parco Della Musica Oditoryumu, seyircilerine 'Noel…
Adana'da bir fırıncı, kendisinden ekmek almadığı gerekçesiyle tartıştığı ağabeyi tarafından…
Türkiye, 911 kilometrelik sınıra dünyanın en uzun üçüncü duvarı olan…