MSB memur alım ilanına nasıl başvurulur?

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30 Aralık 2016 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Kuvvet Komutanlıklarına toplamda 135 memur alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Fakat sistemdeki saat farkı sebebiyle birçok aday bu ilanının detaylarına bakamadı ve ilana başvuramadı. Peki bu sorun nasıl çözülür?

1-İlk olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde ilanın verildiği linke giriyoruz. (Tıklayınız)

* Sonra Aşağıdaki adımları sırası ile uyguluyoruz

2- Eğer sistemde saat uyumsuzluğu ile ilgili bir hata alıyorsanız. İlk önce bilgisayarınızda veya telefonunuzda saati 1 saat geri alacaksınız. Öneğin saatiniz 11.38 ise 10.38 yapacaksınız sonra aşağıdaki adımları uygulayacaksınız.

Başvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 30 Aralık 2016-06 Şubat 2017 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Kamupersoneli.net