MSB En az Lise Mezunu 135 Sivil Memur Alacak (Online Başvurular Başladı)

Milli Savunma Bakanlığı en az lise ve dengi okullardan mezun kpss şartlarıyla sivil memur alımları yapacak. Söz konusu alımlar hakkında detaylı bilgi ve daha fazla memur alımı haberi yeniakit.com.tr adresinde...

MSB En az Lise Mezunu 135 Sivil Memur Alacak (Online Başvurular Başladı)
Eklenme: 03 Ocak 2017, 06:55
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MSB En az Lise Mezunu Sivil Memur Alacak ( Online Ön Başvuru İmkanı) Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına KPSS Puanlarıyla en az lise ve dengi okullardan mezun sivil memur alınacak. Sivil memur alımı ile ilgili resmi bilgilendirme Milli Savunma Bakanlığı , Kuvvet Komutanlıklarının resmi internet sayfası ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapıldı. 

ÖN BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda çeşitli pozisyonlara toplamda 135 memur alımı yapılacağı , başvuru işlemlerinin 30 Aralık 2016 tarihi ile 6 Şubat 2017 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan "www.msb.gov.tr" adresinden yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilan duyurusunda başvuru işlemleri için posta ya da direkt bakanlığa giderek başvuru yapılmayacağının da altı çizildi.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

Ön başvuruda bulunmak istyeen adayların genel ve özel şartları yerine getirmesi gerekiyor. Her pozisyon için ayrıca tanımlanan özel şartların yanı sıra başvuruda bulunacak adayların ; Türkiye Vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması, kamu haklarından herhangi bir mahrumiyetinin olmaması, suç geçmişinin olmaması, askerlik durumu ile ilgili şartları yerine getirmesi , herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşunda 657'ye tabi olarak çalışmıyor olması, sözleşmeli subay, astsubay, er ve erbaş olarak çalışıyor olmamak ya da sözleşme feshetmemiş olması, KPSS lisans , ortaöğretim, önlisans sınavlarına girmiş ve özel niteliklerde belirtilen taban puanları almış olması gerekiyor.

 
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