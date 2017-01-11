MPT’de ilk teslimat

MKE Kurumunca, 2007'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin piyade tüfeği ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde 5,56 mm MPT projesine başlandı. Bu proje ile envanterlerde bulunan silahların üstün özelliklerini taşıyan, tasarım ve üretimi tamamen yerli, özgün, yeni bir 5,56 mm otomatik piyade tüfeği üretilmesi planlandı. 2008'de TSK'nın istekleri doğrultusunda uygulama planı revize edilerek silahın 7,62 mm olarak üretilmesine karar verildi.



20 BİN ADET ÜRETİLECEK



MPT-76, tüm teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Üretilen 200 adetlik pilot kafile silahlar, birlikler tarafından değişik ortam ve koşullarda kullanılarak iyileştirme önerileri alındı ve 2015'te 20 bin MPT-76 tedariki için sözleşme imzalandı. Seri üretim dönemi kapsamında 500 adetlik ilk kafile üretimi yaklaşık 1 yılda gerçekleştirildi ve kabul testleri başarıyla tamamlandı. Kalan 19 bin 500 silahın üretim ve teslimi bu yıl tamamlanacak. Bugün açılacak Uzun Menzilli Atış Poligonu-Test Merkezi, 2 bin 400 metrekare kapalı alan üzerinde faaliyet gösterecek. Poligon, Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun kapalı atış kanalına sahip poligonu olma özelliğini taşıyor. erkezde, hafif silahlara ait bütün çevresel testler dünya standartlarında yapılabilecek.

(Yeni Şafak)