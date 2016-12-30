Mozilla Firefox XP ve Vista desteğinin ne zaman biteceğini açıkladı

Mozilla Firefox Windows XP ve Windows Vista işletim sistemlerine olan desteğinin ne zaman biteceğini açıkladı. Firefox kanadından gelen açıklamada Windows XP ve Windows Vista desteğinin öncelikle Mart 2017 tarihinde azalmaya başlayacağı Eylül 2017 tarihinde tamamen sonlanacağı bildirildi.
Söz konusu açıklama eski işletim sistemlerine olan desteğin bitmesi ile bu tarayıcının o işletim sistemlerinde kullanılamayacağı anlamına geliyor. Destek kesildikten sonra bile tarayıcıyı kullanmaya devam edeceksiniz. Fakat artık tarayıcı güncellemelerini alamayacak, birçok tehlikeye ve saldırıya da açık hale geleceksiniz.
Mozilla Firefox Windows XP ve Windows Vista işletim sistemlerine olan desteğinin ne zaman biteceğini açıkladı. Firefox kanadından gelen açıklamada Windows XP ve Windows Vista desteğinin öncelikle Mart 2017 tarihinde azalmaya başlayacağı Eylül 2017 tarihinde tamamen sonlanacağı bildirildi.