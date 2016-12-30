Mozilla Firefox XP ve Vista desteğinin ne zaman biteceğini açıkladı Piyasada bulunan birçok internet tarayıcısı, Windows XP ve Windows Vista gibi eski işletim sistemlerine olan desteklerini uzun bir süre önce bitirme kararı almıştı. Fakat henüz Mozilla Firefox bu konuda bir adım atmamıştı. Mozilla Firefox, Windows XP ve Windows Vista desteğini ne zaman bitireceğini açıkladı.