Moussa Sow takım arkadaşına övgü yağdırdı!

Moussa Sow 3-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından takım arkadaşı Jeremain Lens'e övgü yağdırdı. Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı maç sonrası Sow, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle bu akşam kazanmalıydık" diyen Sow, "Çünkü 3 puanı almak zorundaydık, önümüzdeki rakipler kazandı bu hafta. 3 puanı aldık, herkes mutlu. Trabzonspor'a karşı bu galibiyeti aldık, herkes mutlu bunu görüyorum." dedi.

Lens'ten övgüyle bahseden yıldız oyuncu "Böyle paslar veren Lens gibi bir oyuncuyla oynamak süper bir durum oluşturuyor benim için. İki maçtır asistleriyle bana da yardımcı oluyor. Geçen hafta da iki asist yaptı, bu akşam da bir gol bir asistle maçın adamı oldu. Çok iyi bir performans gösterdi." diye konuşru.