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Moussa Sow resmen açıkladı

Fenerbahçe, Moussa Sow'u kadrosunda tutacak mı? Senegalli yıldız Moussa Sow, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 19:24
Moussa Sow resmen açıkladı

Fenerbahçe ile kontratı sona eren ve geleceği belirsiz olan Moussa Sow, transferi hakkında ilk kez konuştu.

Moussa Sow, transferiyle ilgili kendisine gelen, "Fenerbahçe ile kontratın sona erdi. Gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceksin?" sorusuna, "Milli takım arasından önce Fenerbahçe yönetimiyle bir araya gelip geleceğimi konuştuk. Hala Al-Ahli'nin oyuncusuyum. Zamanı geldiğinde herkes kararımı öğrenecek. Şu an için sonuçlanmış bir şey yok. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor ve farklı isteklerin olması da çok doğal." cevabını verdi.

Moussa Sow, Fenerbahçe ile geçirdiği sezonu ve sahada en sevdiği pozisyonu değerlendirerek, "Fenerbahçe'de bu yıl sıklıkla sol kanatta oynadım ve birçok gol attım. Senegal Milli Takımı'nda sol kanat oynadım ve Ekvator Ginesi'ne 2 gol attım. Açıkçası, kendimi çok esnek bir oyuncu olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR, ALLAH'TAN DAHA MI İYİ BİLECEK"

Ramazan ayında oruç tutuyor olmasının performansı üzerindeki etkisi sorulan Sow, "Elbette bir miktar acıkıyorum fakat Ramazan boyunca oruç tutmayı sürdüreceğim. Bunun bir problem olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'de kimse beni oruç tuttuğum için yargılamadı ve suçlamadı Elhamdüllillah. Sağlığımı tehdit eden bir şey yok. Doktorlar, Allah'tan daha mı iyi biliyor. Allah, futbolculara Ramazan'da oruç tutmayı yasaklamış mı?" cevabıyla konuşmasını noktaladı.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 19:24
  1. Moussa Sow
  2. Fenerbahçe
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