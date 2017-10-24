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Mouselerdaki o tuş yıllardır yanlış kullanıyormuş

Bilgisayar mouselarındaki silindiri icat eden kişi bu silindiri hangi amaçla tasarladığını açıkladı.

24 Ekim 2017 Salı 15:52
Mouselerdaki o tuş yıllardır yanlış kullanıyormuş

Bilgisayar kullanan milyonlarca kişinin günlük hayatlarının bir parçası olan mouse kuşkusuz işlemlerimizi kolaylaştıran önemli icatlardan biri.

Ancak bu ürünü yıllardır yanlış kullanıyoruz. En azından mucidinin iddiası o yönde.

Zira mouse'lardaki silindire benzeyen scroll tuşunu icat eden Jack McCauley bu tuşu doğru kullanmadığımızı açıkladı.

PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ YAPMAK İÇİN

McCauley, kullanıcıların sayfanın alt taraflarına inmek için kullandığı bu tuşu ne amaçla icat ettiğini açıkladı.

McCauley bu tuşu programlar arasında geçiş yapmak için icat ettiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 15:52
  1. mouse
  2. Jack McCauley
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