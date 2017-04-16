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Mourinho'nun intikamı acı oldu

İngiltere Premier Lig'de Manchester United evinde konuk ettiği lider Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

Mourinho'nun intikamı acı oldu
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:16

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Ev sahibi ekip zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak lider Chelsea'ye büyük bir çelme taktı.

Maça hızlı başlayan MANU 7. dakikada Rashford'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Manchester United ikinci yarıya da istekli başlayarak 49. dakikada Herrera'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde Chelsea'nin farkı azaltma çabaları sonuç vermeyince Manchester United evinde maçı 2-0 kazandı.

Bu mağlubiyetle birlikte Chelsea 75 puanda kalırken, ikinci sıradaki Tottenham'la arasındaki fark 4 oldu. Manchester United ise 2 maç eksiğiyle 60 puana yükselerek 5. sırada yer aldı.

United önümüzdeki hafta Burnley deplasmanına çıkacak, Chelsea ise evinde Southampton'u konuk edecek.

 
EtiketlerManchester Unitedchelsea
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