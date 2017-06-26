Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mourinho'nun acı günü

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun babası Felix Mourinho, 79 yaşında vefat etti.

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:49
Mourinho'nun acı günü

LİZBON

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun babası Felix Mourinho, 79 yaşında vefat etti.

Vitoria Setubal Kulübünden yapılan açıklamada, eski kalecisi ve teknik direktörü Felix Mourinho'nun hayata gözlerini yumduğu bildirildi. Açıklamada, ölüm nedeniyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

1938 doğumlu spor adamı, Vitoria Setubal'in 1965 Portekiz Kupası'nın kazanmasında pay sahibi olmuştu.

Öte yandan, Jose Mourinho Instagram hesabından babasıyla çocukken çektirdiği siyah-beyaz bir fotoğraf paylaştı.

Felix Mourinho'nun cenazesi Portekiz'in başkenti Lizbon'un 40 kilometre güneyindeki Setubal kentinde defnedildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 20:49
  1. Manchester United
  2. Manchester
  3. Jose Mourinho
  4. Portekiz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taraftarlar küfür etti diye kulübü satılığa çıkardılar
    1. Taraftarlar küfür etti diye kulübü..
    2. Mehmetçik 'girilemez' denilen yerde..
    3. HDP'den Kılıçdaroğlu mesajı: Yakında..
    4. ABD'nin deli başkanı "Bize zarar..
    5. Atina'da isyan ateşi tavan yaptı!..
    6. Avrupa devinde fakirleşme oranı yüzde..
    7. PKK'nın 'Susa Cami Katliamı'nda..
    8. Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun!
    9. Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya..
    10. ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ı..
    11. Rusya ve Finlandiya ortak sınır..
    12. 162 Boko Haram mensubu öldürüldü
    13. Psikopat ressam Salvador Dali’nin..
    14. Lavrov'dan Tillerson'a çağrı
    15. "Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"
    16. Atina'da işçiler İçişleri Bakanlığı'na..
    17. Donald Trump'tan 'vize yasağı'..
    18. 2 genci akut kayalıklar arasından..
    19. Şehidin kızından yürek burkan soru:..
    20. 18 yaşında 63 suçtan aranıyordu
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…