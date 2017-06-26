Mourinho'nun acı günü

LİZBON

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun babası Felix Mourinho, 79 yaşında vefat etti.

Vitoria Setubal Kulübünden yapılan açıklamada, eski kalecisi ve teknik direktörü Felix Mourinho'nun hayata gözlerini yumduğu bildirildi. Açıklamada, ölüm nedeniyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

1938 doğumlu spor adamı, Vitoria Setubal'in 1965 Portekiz Kupası'nın kazanmasında pay sahibi olmuştu.

Öte yandan, Jose Mourinho Instagram hesabından babasıyla çocukken çektirdiği siyah-beyaz bir fotoğraf paylaştı.

Felix Mourinho'nun cenazesi Portekiz'in başkenti Lizbon'un 40 kilometre güneyindeki Setubal kentinde defnedildi.

Kaynak: AA