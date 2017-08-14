Motosikletli soyguncular Kağıthane'de görüldü

Olay, Kağıthane Gürsel Mahallesi Nurtaç Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Motosiklet ile markete gelen silahlı ve kasklı 2 soyguncu market görevlilerini tabanca ile tehdit etti. Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncular içinde bulunan yaklaşık 7 bin 500 lirayı aldı ve yine aynı motosikletle kaçtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULAR KAMERADA

Marketteki silahlı soygun, güvenlik kameralarının kaydına da girdi. Görüntülerde 2 kişinin motosikletle markete gelmesi, başlarındaki motosiklet kaskı çıkarmadan içeri girişleri ve hızla çıkışları görülüyor.