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Motosikletler birbirine girdi: 2 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

27 Haziran 2017 Salı 16:09
Motosikletler birbirine girdi: 2 yaralı

Kaza, Samsun Sinop yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Yılmaz (65) idaresindeki 55 NU 102 plakalı motosiklet, Karlı Mahallesi mevkisinde ters yönden gelen Kübra Demir’in (24) kullandığı 55 TL 963 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan motosiklet sürücülerinden Sadık Yılmaz Bafra Devlet Hastanesine, Kübra Demir ise Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:09
  1. Samsun
  2. Sinop
  3. Bafra
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