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Motosiklete çarpmamak için hayatından oluyordu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ölümden döndü.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:51
Motosiklete çarpmamak için hayatından oluyordu

Karacasu ilçe girişinde meydana gelen kazada otomobil ile ATV tipi motosiklet sürücüsü yaralandı. Aynı yöne seyir halindeki Yıldıray D. (22) yönetimindeki 45 NC 505 plakalı otomobil ile Nuri Y. (72) yönetimindeki ATV tipi motosikletin karıştığı kazada otomobil karşı şerit üzerindeki duvara çarparak durabildi. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken Her iki sürücünün de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:51
  1. Nazilli
  2. Aydın
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