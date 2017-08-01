Motosiklet yarışında kavga: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Nizip yolunda dün akşam saatlerinde bahisle motosiklet yarışı yapan iki motosikletli grup yarış sonucu nedeniyle kavga etti. Yarışı kaybeden R.S,, kavga sırasında bir kişinin arabasından av tüfeğini çıkararak ateş etmesi sonucu askerden henüz iki gün önce geldiği belirtilen 22 yaşındaki Hüseyin Dağlı ve İsmail Telli’ye ateş etti. Nizip Devlet Hastahanesine getirilen yaralılardan Hüseyin Dağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayet olayını gerçekleştirdiği iddia edilen R.S.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor