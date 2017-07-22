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Motosiklet tutkunları Niksar’da şov yaptı

Tokat’ın Niksar ilçesinde düzenlenen 2’nci Motosiklet Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 300 motosikletin şehir içindeki gezisini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
Motosiklet tutkunları Niksar’da şov yaptı

Niksar Belediyesi tarafından bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen Motosiklet Festivali ilgiyle izlendi. 300 motosiklet konvoy şeklinde ilçeye girerek ana cadde üzerinde şov yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen alana gelen motorculara halk büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak motorcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, gelecek yıl daha büyük bir organizasyon yapacaklarını belirterek, "Bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. İlkini daha önce Duran Yadigar Başkanımız zamanında yapmıştık, şimdi ise ikincisini düzenliyoruz. Buna öncülük eden değerli Niksar Motosiklet Kulübümüzün başkanına, üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle bunun tekrarını, devamını önümüzdeki yıllarda daha fazla coşkulu şekilde hemşehrilerimize sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından yaptığı akrobasi gösterisiyle Birkan Polat büyük beğeni topladı. Polat, motoru ile çeşitli akrobasi gösterileri yaptıktan sonra hayranları için posterlerini imzaladı.

Motorculuğun vazgeçilmez bir tutku olduğunu belirten Sivas Motosiklet İl Temsilcisi Erhan Kaygusuz, her zaman böyle organizasyonlara katıldıklarını belirterek, "Niksar’ı ve Niksarlı dostları yalnız bırakmamak adına Yunanistan turumuzu kısa keserek buraya geldik, çok güzel bir organizasyon. Niksar’a daha önce de gelmiştik. Mükemmel ev sahipliğinden dolayı herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Motorculuk sevgi yolu, kardeşlik yolu, anlayış yoludur. Motorculuk gerçekten çok ayrı bir duygudur, yolda olmak güzeldir" diye konuştu.

Niksar Motosiklet Kulübü Başkanı Abdullah Yılmaz ise kendilerini yalnız bırakmayarak yurdun çeşitli illerinden gelen tüm motor tutkunlarına teşekkür ederek, "Bugün buraya İstanbul, Bursa, Artvin, Sivas, Rize, Samsun, Erzurum, Erzincan, Kayseri, Malatya, Kayseri, Çorum gibi daha sayamadığım birçok ilden 300’ün üzerinde motosiklet tutkunu geldi. Tüm yurt genelinden ilçemize gelen, organizasyonumuza katılan ağabeylerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar bu tür organizasyonları yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah seneye daha iyisini yapmak için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
  1. İstanbul
  2. Özdilek
  3. Rize
  4. Samsun
  5. Erzincan
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Artvin
  9. Bursa
  10. Malatya
  11. Sivas
  12. Yunanistan
  13. Tokat
  14. Ab
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  16. Erzin
  17. Niksar
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