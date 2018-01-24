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Motosiklet kulübü başkanı ve arkadaşı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Isparta’da meydana gelen motosikletkazasında, motosiklet kulübü başkanlığı yapan SDÜ öğrencisi ile arkadaşı hayatını kaybetti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:30
Motosiklet kulübü başkanı ve arkadaşı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza bugün saat 05.30 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, il merkezi istikametinden Çünür Mahallesi yönüne doğru seyreden 07 FFG 95 plakalı henüz sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, Kolçelik Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.
Aşırı süratli olduğu öne sürülen motosikletten fırlayarak metrelerce sürüklenen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi Oğuz Volkan Kaplan (25) ve beraberindeki arkadaşı Süleyman Ergin (26), hayatını kaybetti. 
  
  Motosiklet kulübü başkanıydı

Kaza nedeniyle Isparta-Burdur ve Isparta-Afyonkarahisar karayolu olarak bilinen İstanbul Caddesi yaklaşık bir buçuk saat trafiğe kapalı kaldı. 2 gencin cesedi Cumhuriyet Savcısı ve polisin gerekli incelemeleri sonrası otopsi yapılmak üzere SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden Kaplan’ın SDÜ Ziraat Fakültesi Zooteknoloji Bölümü son sınıf öğrencisi ve Redline Motosiklet Kulübünün de başkanı olduğu öğrenilirken, Ergin’in ise bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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