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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:33
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza saat 13.45 sıralarında D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi yanında bulunan bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula’dan Uşak istikameti yönüne giden Ramazan Ö. yönetimindeki 45 RA 5287 motosiklet ile aynı istikamete giden ve benzinliğe dönmek isteyen Ö.Ö. idaresindeki 43 DR 043 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motorda bulunan motosiklet sürücüsü Ramazan Ö. ve motosiklette bulunan 10 yaşındaki Esra Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:33
  1. Uşak
  2. Manisa
  3. Kula
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