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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:21
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kışla Mahallesi Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hulusi Uçar (22) idaresindeki 67 EU 210 plakalı motosiklet Potbaşı kavşağında Atilla Ç. (37) idaresindeki 67 LR 181 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayarak hafif ticari kamyonetin camına çarpan sürücü ile arkasında yolu olarak bulunan yakını Habip Uçar (20) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hulusi Uçar Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kışla Mahallesi Muhtarı Muhammet Demir aynı yerde sürekli kazaların olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi. Demir, “Görenler motosikletin kırmızı ışıkta geçtiğini söylüyorlar. Kamyonet mahalle içinden çıkıyor. Motosiklette kırmızı ışıkta geçince çarpıyorlar. Birisinin durumu ağır, diğerinin durumu iyi. Burada sürekli kazalar oluyor. Geçişlerde hız kesiciler yapılırsa kazların önüne geçilebilir” dedi.

Kaza yapan araç ile motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırılırken, yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:21
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
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