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Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:14
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık T. idaresindeki 55 JT 689 plakalı motosiklet ile Ayberk G.’nin kullandığı bisiklet Otogar Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sadık T, motosiklette yolcu olarak buluna Emre B. ve bisiklet sürücüsü Ayberk G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekipler tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:14
  1. Samsun
  2. Atatürk
  3. Bafra
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