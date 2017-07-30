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Motosiklet denetimleri arttı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan motosiklet denetimlerinde trafiğe uygun olmayan motosikletlere göz açtırılmıyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:03
Motosiklet denetimleri arttı

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan motosiklet uygulamaları kapsamında trafiğe uygun olmayan 17 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamada 47 sürücüye evrak eksikliğinden dolayı 24 bin 616 TL para cezası kesilirken 181 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde trafiğe uygun olmayan toplam 17 motosiklet ise trafikten men edilerek çekiciyle oto parka çekildi.

Polis ekiplerince yapılan uygulamaların aralıksız süreceği belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:03
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Adıyaman
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