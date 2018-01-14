Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Motorlu taşıtlar vergisinde adalet sağlanmalı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ruhsatında "minibüs" yazan araçların "otobüs vergisi" ödediğini belirterek, bu konuda düzenleme yapılarak motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.

14 Ocak 2018 Pazar 13:32
"Motorlu taşıtlar vergisinde adalet sağlanmalı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)  Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, minibüslerden otobüs vergisi alınması  işlemine ilişkin değerledirmelerde bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile sorunun çözümüne ilişkin görüştüklerini  aktaran Apaydın, "İlgili kanunda yapılacak değişiklikle 2019’dan itibaren her  araç sahibinin, ruhsatında ne yazıyorsa onun vergisini ödemesini bekliyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, 1-3 yaşındaki minibüslerin yıllık motorlu taşıtlar vergisinin  2018 yılında 888 lira olduğuna, buna karşılık bu araçların vergi uygulamasında  otobüs kabul edilerek 2 bin 241 lira vergi ödemek zorunda kaldığına dikkati  çekerek, şunları kaydetti:

"10 koltuğu olan araçlar otomobil sayılması gerekirken minibüs kabul  ediliyor ve 4 bin 300 lira yerine 888 lira vergi ödüyor. Bu araçları çoğunlukla  taksi ruhsatı olmayan korsan taksiciler kullanırken vergi mükellefi olan ruhsatlı  minibüsler ise cezalandırılarak otobüs vergisi ödüyor. Ruhsatında minibüs yazan  araçlar için otobüs vergisi ödeniyor. Umuyoruz ki bu haksızlık 2019 yılından  itibaren ortadan kaldırılacak ve motorlu taşıtlar vergisinde adalet sağlanacak. "

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Onlarada dayayın minübüs tarifesini rahatlayın M.Bakanı......
  • ahmet kemalahmet kemal1 sa önce
    mtv tamamen aracın kasko fiyatına göre olmalı. motor hacmine göre olması haksızlık doğuruyor. kasko fiyatı 70.000 tl olan bir aracın mtv' si kasko fiyatı 150.000 tl olan lüks bir aracın mtv' sinden çok fazla olabiliyor..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara Valisi, Meclis önünde kendisini yakan işçiyi ziyaret etti
  1. Ankara Valisi, Meclis önünde kendisini..
  2. Oy kullanmak için Isparta'dan..
  3. Bakan Yılmaz'dan öğrencilere büyük..
  4. Alman devi Bayern'den Altınordu'ya övgü
  5. Sınır köyündeki iki aile arasında..
  6. Kapıkule'de tır kuyruğu şoförleri..
  7. Adım atacak yer kalmadı! Kuyruğa..
  8. Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
  9. Hakkari'de kış mevsiminde Sümbül..
  10. Nusaybin'de parktaki ağaca kuşlar için..
  11. Marketten hırsızlık yapan Iraklı kadın..
  12. Şanlıurfa’da cezaevi firarisi yakalandı
  13. 15 Temmuz'da ilk selayı okuduğu ileri..
  14. Terim'den 'Arda Turan' sorusuna net..
  15. İran'da Telegram'a erişim yasağı kalktı
  16. Tunceli'de PKK'ya 18 ayda "4 bin"..
  17. Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci
  18. Üsküdar'da binlerce kişi Kudüs için..
  19. Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü
  20. Hamas yetkilisinin yakınında büyük..
‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi
Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak
Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak