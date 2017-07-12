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Motorlu kara taşıtları istatistikleri duyuruldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 21 milyon 556 bin 827 oldu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:25
Motorlu kara taşıtları istatistikleri duyuruldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2017'ye ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 21 milyon 556 bin 827 oldu.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 556 bin 827 adet taşıtın yüzde 53,8’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 110 bin 500 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 500 taşıt içinde otomobil yüzde 58,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,9 ile motosiklet, yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 6,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,3 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,3 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 17,8,otobüste yüzde 5,7, motosiklette yüzde 31,3, traktörde ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 34,6, kamyonette yüzde 2,3, kamyonda yüzde 21,4, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 78,6 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 4,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 9,7, minibüste yüzde 2,3, otobüste yüzde 3,5, kamyonette yüzde 2,2, kamyonda ise yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 11,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 26,6, traktörde ise yüzde 7,9 artış oldu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:25
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