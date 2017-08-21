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Motorinin satış fiyatında 7 kuruş indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, motorinin pompa satış fiyatında 7 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin pompa satış fiyatında ise bir değişiklik olmayacak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:38
Motorinin satış fiyatında 7 kuruş indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 22 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 7 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin pompa satış fiyatında ise bir değişiklik olmayacak.

İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 4.49 TL seviyesine gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:38
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