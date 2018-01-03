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Motorin ve LPG benzinliyi geçti

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 134 binin üzerine çıktı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:12
Motorin ve LPG benzinliyi geçti

İstatistiklerin en ilginç yönü ise, motorin ve LPG kullanan araç sayısının benzinli araç sayısını geride bırakması oldu. Kayıtlı araçların artık sadece yüzde 26’sı benzinli.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, kasım itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 0,43 artarak 22 milyon 38 bin 944’ten 22 milyon 134 bin 792’ye çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 134 bin 792 taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OTOMOBİL İLK SIRADA

Kasımda trafiğe kaydı yapılan toplam 109 bin 319 taşıt içinde otomobil yüzde 63,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 8,5 ile motosiklet, yüzde 7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4’ü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Bu azalış otobüste yüzde 24,4, kamyonette yüzde 1,5 motosiklette yüzde 33,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,5, traktörde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 6,2, minibüste yüzde 1,1, kamyonda yüzde 4,8 artış oldu.

TOPLAMDA YÜZDE 15.5 GERİLEDİ

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 15,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 22, minibüste yüzde 14,1, otobüste yüzde 24,2, kamyonda yüzde 7,4, motosiklette yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Kamyonette yüzde 1,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 83, traktörde ise yüzde 5,3 artış oldu.

Ocak-kasım döneminde 1 milyon 144 bin 407 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 100 bin 39 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 44 bin 368 arttı.

Devri yapılan 668 bin 40 taşıt içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 4 ile traktör, yüzde 3,8 ile motosiklet takip etti. Kasımda devri yapılan taşıtların yüzde 5,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 973 bin 699 otomobilin yüzde 38,4’ü LPG, yüzde 35,2’si dizel, yüzde 26’sı benzin yakıtlı olarak belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 12:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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