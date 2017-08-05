Motorculardan sessiz protesto

Mersin’de motosikletçiler, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ‘Altın elbiseli adam’ lakaplımotosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu ile yine trafik kazasında hayatını kaybeden Ayhan Bulut veyaralanan Alpaslan Uzun için Cumhuriyet Meydanında toplandı.Yaklaşık 250 motorcununkatıldığı ’sessiz sürüş’ protestosuna, Mersin Bisiklet Derneği üyeleri de bisikletleriyle destekverdi.

MESK Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, kortej öncesi yaptığı konuşmada, son günlerdeartan motosiklet kazalarına dikkat çekerek, “Motosiklet dünyasının ünlü isimlerinden ‘Altınelbiseli adam’ lakaplı motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu’nun geçtiğimiz hafta, 15 TemmuzŞehitler Köprüsü’nde motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatınıkaybetmesi, hepimizi yasa boğmuştur. Yine geçtiğimiz hafta İstanbul’da ticari taksinin hatalışerit değiştirmesi sonucu Ayhan Bulut arkadaşımız hayatını kaybetti. Bu saatten sonraarkadaşlarımız adına tek dileğimiz huzur içinde uyumalarıdır. Ayrıca kulübümüz üyesi AlpaslanUzun kardeşimiz, yine bir aracın hatalı şerit değiştirmesi sonucu yaralanmıştır. Şuan kendisihastanede tedavi olmaktadır. Kendisine de kulübümüz adına geçmiş olsun dileklerimiziiletiyorum. Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Motosiklette tecrübe diye bir şey yoktur. Her anbambaşka, benzersiz pek çok olayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bizler motosiklet sürücüleriolarak asla ve asla olduk demiyoruz. Her daim trafikte endişe, temkin ve kontrolle hareketediyoruz. Aynı duyguların diğer araç sürücülerinden de bekliyoruz” dedi.

TMF Mersin İl Temsilcisi Yusuf Güder ise konuşmasında ’motosikletleri fark edin’ vurgusuyaparak, "Motosiklet kazalarında hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmetdiliyorum. Bizlerin amacı, her fırsatta dile getirdiğimiz gibi güvenli motosiklet sürüşüdür.Motosiklet bizler için bir ulaşım aracından ziyade bir hobidir. Ancak, ne yazık ki trafikte hiçbirşekilde saygı görmüyoruz. Buradan altını çizerek söylüyorum; kanunen aynı yol hakkınasahip olduğumuz diğer araçların sürücülerine sesleniyoruz. Motosikletlerin sağdan gittiğinedair ortaya atılan şehir efsanesini lütfen unutun. Bizler şeridi normal kullandığımız haldearaba, tır gibi araçlar tarafından yoldan atılmaya çalışılıyoruz. Motosikleti kullanan kişinin debir insan olduğunu göz ardı etmeyin. Biz de insanız ve bizim de hayatımızın tehlikeye girdiğiniunutmayın" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından motosiklet tutkunları Mersin Trafik Denetleme ŞubeMüdürlüğü şahin timlerinin yol güvenliği almasıyla birlikte şehir merkezinde tur attılar. Cumhuriyet Meydanında başlayan kortej, sahil yolunu takiben Forum Mersin’de son buldu.