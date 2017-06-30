Motora sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.30 Haziran 2017 Cuma 12:15
Olay, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilin motoruna sıkışan kedi, otomobilin sahibi tarafından son anda fark edildi. Kedinin sesini duyan araç sahibi hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleriaracın motorundan kediyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı.
İtfaiye ekipleri kediyi bir kutuya koyup, hayvan barınağına gönderileceğini belirtti.