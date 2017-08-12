Motor yıkamak zararlı mı?

Motorun temizlenmesine gerek var mı?



İçten yanmalı motorlar tamamen kapalı bir sistem olarak çalışırlar ve dış kısımlarında zamanla biriken toz, çamur, kir, tuz, kum gibi aşındırıcılardan etkilenmezler. Ayrıca motor kaputu içerisinde bulunan her türlü aksam ve parçalar da hava şartlarına dayanıklı olarak üretilmiştir ve izole edilmiştir.



Bu nedenle yaz veya kış demeden normal sürüş şartlarında çalışan bir motor ve motor aksamları temizliğe ihtiyaç duymazlar. Ancak çok ağır arazi koşulları, yağ ve çeşitli motor sıvılarının sızması ve doğal felaketler sonucu motorlar aşırı kirlenebilir ve temizlik ihtiyacı duyulabilir.



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Motor neden yıkatılmak isteniyor?



Bazı kullanıcılar araçlarının her noktasını temizletme ihtiyacı duydukları için aynen araçlarını içini temizletip dışını yıkattıkları gibi motoru da yıkatıp tertemiz görmek isterler. Bu onlar için temizliğin tam olarak yapıldığı anlamına gelmektedir. Yıkanan bir motorun tüm kirinden arındığını, daha rahat çalıştığını ve yanma sonucu oluşan ısıyı daha rahat attığını düşünen kullanıcıların sayısı hiç de az değildir.

Ancak yapılan yıkama işlemi sadece kozmetik bir işlemdir ve göze hitap etmekten ve insanın içini rahatlatmaktan başka bir faydası da yoktur. Bazı kullanıcılar ise motoru açtıklarında tozdan ve kirden dolayı ellerinin kirlenmesini istemedikleri için yıkatma işlemini yapmak istemektedirler.



Motor neden bu kadar hassas?



Günümüz motorları oldukça fazla elektronik parça ve sensör içermektedirler. Bu parçaların her biri bilgisayar mantığı ile çalışmaktadır ve oldukça hassastırlar. Yakıt püskürtmesinden tutun da hava miktarının ölçülmesine ve egzoz gazının basıncının ölçülmesine kadar daha bir çok işlem bu elektronik cihazlar tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca modern motorlar genellikle turbo besleme sistemlerine sahiptirler ve turbo sistemi motorun kendisinden çok daha fazla ısınır. Ani bir şekilde soğuması ve içerisine su girmesi büyük sorunlara neden olabilir. Her ne kadar motorlar suya karşı iyi bir şekilde izole edilmiş olsalar da yüksek basınçlı suya göre dizayn edilmemiştir.



20-25 yıl öncesinde gelişmiş ülkelerde ömrünü tamamlayan, ülkemizde sıfır olarak satılmasa da hala geniş bir şekilde kullanılan atmosferik ve karbüratörlü motorlar çalışma prensibi nedeniyle mekanik olarak çalışırlar, çalışma sıcaklıkları daha düşüktür ve bu nedenle yıkanmaya da daha müsaittirler.



