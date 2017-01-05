Motor ve yaş guruplarına göre, Ocak ayı Motorlu Taşıt Vergisi tablosu

2017'de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 3,83 arttı. İşte yaş ve motor gücüne göre; hangi araç için kaç TL. ödenecek?

Motor ve yaş guruplarına göre, Ocak ayı Motorlu Taşıt Vergisi tablosu
Eklenme: 05 Ocak 2017, 20:25
Bu haber 1.250 kez okundu

MTV'nin ilk taksiti Ocak, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek. Peki MTV'nin ilk taksitinde hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

1300 CC ve altındaki araçlar

1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL

1301-1600 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL

4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL

1601 cc ve 1800 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL

2001-2500 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL

100-250 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL

251-650 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL

4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL

651-1200 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 TL

25 kişiye kadar

1-6 yaş: 979 TL

7-15 yaş: 585 TL

46 kişi ve yukarısı

1-6 yaş:  1.567 TL

7-15 yaş: 1.306 TL

 
Etiketlerborçmotorlu taşıtlarocak ayı mtv ücretleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.