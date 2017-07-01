Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Motor sürücülerine polis denetimi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri motosiklet sürücüleri üzerinde uygulama yaptı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:51
Motor sürücülerine polis denetimi

Gölcük’ün Bankalar Caddesi üzerinde, polis ekipleri 20 tane motor sürücüsünü çevirdi ve ehliyet-ruhsat kontrolleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri kontrol edilen 20 araç içerisinden, 8 motor sürücüsüne ceza kesti. Yapılan kontroller kapsamında Hızlı araç kullanımı, kasksız trafiğe çıkma, trafik kurallarına uymama, ehliyetsiz yola çıkma gibi eksikliklerden dolayı 8 motor sürücüsüne ceza kesildi.

Polis ekipleri sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:51
  1. Kocaeli
  2. Gölcük
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul polisi Alman ajanı arıyor! Yeni 'Gezi' için harekete geçtiler
    1. İstanbul polisi Alman ajanı arıyor!..
    2. Musul'un geleceği ne olacak? iktidar..
    3. Sungurlu’da buğday ekili tarla yandı
    4. Gazze'deki elektrik krizi İsrail..
    5. Onun ölümü bir devrin kapısını kapadı...
    6. Motor sürücülerine polis denetimi
    7. Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
    8. Mısır: Libya'ya müdahale etme hakkımız..
    9. Körfez'in sırt çevirdiği Katar'a..
    10. Rejim güçleri Türkmendağını vuruyor
    11. DEAŞ, Suriye-Irak sınırına saldırmaya..
    12. 6 ayda 5 bin 381 sivil öldü
    13. Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı
    14. Salgın yayılıyor.. Son iki ayda bin..
    15. Mersin polisinden kaçak sigara..
    16. Kum yığınının altında kalan çocuk can..
    17. Nusaybin’de trafik kazası: 3 yaralı
    18. Atiker Konyasporlu futbolcu,..
    19. Sungurlu kavruluyor
    20. Belediyeden kilitli parke ve blordür..
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...