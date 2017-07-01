Motor sürücülerine polis denetimi

Gölcük’ün Bankalar Caddesi üzerinde, polis ekipleri 20 tane motor sürücüsünü çevirdi ve ehliyet-ruhsat kontrolleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri kontrol edilen 20 araç içerisinden, 8 motor sürücüsüne ceza kesti. Yapılan kontroller kapsamında Hızlı araç kullanımı, kasksız trafiğe çıkma, trafik kurallarına uymama, ehliyetsiz yola çıkma gibi eksikliklerden dolayı 8 motor sürücüsüne ceza kesildi.

Polis ekipleri sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.