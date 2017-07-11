MotoBosna, Srebrenitsa anmalarında

6 Temmuz’da Sakarya’dan Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun katılımı ile yola çıkan ekip, sırasıyla; İstanbul, Edirne, Kavala, Selanik, Üsküp, Prizren, İşkodra, Podgorica ve Saraybosna’yı aşarak Srebrenitsa’ya ulaştı.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da dünyanın dört bir yanından gelen 500 motorlu ile buluşan MotoBosna ekibi, Srebrenitsa yolu boyunca yapılan etkinliklere katılarak bölge Müslümanlarına Türkiye’den getirdikleri selamları iletti.

MotoBosna ekibi, ölümden kaçmak için Tuzla – Srebrenitsa arasında gerçekleşen zorlu yürüyüşe de destek verdi. Ekip, Srebrenitsa’ya onlarca kilometrelik Barış Yürüyüşü’nü (Marş Mira) gerçekleştirenlerle birlikte giriş yaptı.

Özellikle Srebrenitsa yolu boyunca köylerde coşkuyla karşılanan MotoBosna ekibi, akşam saatlerinde tören alanına ulaşarak geceyi burada geçirdi.

Srebrenitsa’da 22. yıl etkinlikleri

22’nci yılı icra edilen Srebrenitsa katliamında bu sene DNA tespiti yapılarak aileleri belirlenen 71 kurban daha dualarla toprağa verildi. 22 yıl sonra cenazelerini teslim alarak toprağa veren aileler, yılların vermiş olduğu acı, hasret ve özlemle gözyaşlarını tutamadı.

Srebrenitsa’da neler olmuştu?

1995’in Temmuz ayında Srebrenitsa’da Sırplar tarafından 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük soykırım gerçekleştirildi. Sırp kuvvetleri Srebrenitsa’da beş gün içinde 8 bin 372 Boşnak’ı öldürdü.

Sırp saldırılarından kaçan binlerce Boşnak, BM tarafından “güvenli bölge” ilan edilen ve 400 Hollandalı barış gücü askeri tarafından korunan Srebrenitsa’ya sığındı. Sığınmacılardan yaklaşık 25 bini, barış gücü askerlerince Srebrenitsa’ya birkaç kilometre mesafedeki Potaçari’de bulunan bir akü fabrikasına yerleştirildi. Fabrikadaki savunmasız binlerce Boşnak, Hollandalı askerlerce 11 Temmuz’da Ratko Miladiç, nam-ı diğer “Sırp Kasabı”, komutasındaki Sırp askerlerine teslim edildi. Askerler, 12 yaş üstü tüm erkekleri bir yana, kadınları da diğer yana ayırdılar. Kadınlara tecavüz edildi, erkekler ise kamyon ve otobüslere doldurularak ölüme götürüldü.

Bin 29 kurban hala toprak altında

Soykırımın üzerinden geçen 22 yıla rağmen, bazı kurban yakınları hala eşlerini, oğullarını, babalarını ve kardeşlerini toprağa vermek için beklemeye devam ederken, halen yaklaşık bin 29 kurbanın bulunamaması yakınlarının umutlarını tüketiyor.

Ekip, 15 Temmuz’da İstanbul’da olacak

MotoBosna konvoyu, hain darbe planının yıldönümü olan 15 Temmuz günü İstanbul’a dönecek ve yapılacak olan etkinliklere katılacak.

Seneye yeniden

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın her yıl tekrarlamayı planladığı MotoBosna konvoyu, seneye çok daha büyük bir organizasyonla tekrardan Srebrenitsa’da olacak. Bilindiği üzere İHH İnsani Yardım Vakfı, 25 yıl önce Bosna Hersek halkına yardım götürmek ve acılarını paylaşmak amacıyla kurulmuştu.