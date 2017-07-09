MotoBosna, Kosova’ya ulaştı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile PTT'nin de destek verdiği MotoBosna organizasyonu, Srebrenitsa katliamını gündeme getirmek ve anma törenlerine katılmak için yola çıktı.

İpsala, Kavala, Selanik, Üsküp ve Prizren

Sakarya'da Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun katılımı ile yola çıkan motorize ekip, önceki gün İstanbul Fatih Camii'nde yapılan basın açıklamasının ardından Edirne’ye ulaştı. İpsala’da ilçe belediyesinin misafiri olarak spor salonunda bir gece konaklayan ekip daha sonra da İpsala Gümrük Kapısı’ndan geçerek Yunanistan’a geçti. Ekip, Yunanistan’ın Kavala ve Selanik şehirlerinden geçerek Makedonya’nın başkenti Üsküp’e ulaştı ve geceyi orada geçirdi.

Üsküp üzerinden Prizren’e, oradan Arnavutluk’un İşkodra şehrine geçecek olan ekip daha sonra da Podgorica’yı aşarak Saraybosna’ya ulaşacak.

15 Temmuz’da dönüş

Konvoy, 11 Temmuz'daki Srebrenitsa anma programına katıldıktan sonra hain darbe planının yıldönümü olan 15 Temmuz günü İstanbul’a dönecek ve yapılacak olan etkinliklere katılacak.