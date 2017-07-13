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MotoBosna ekibi yurda dönüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın organizasyonundaki MotoBosna ekibi, Srebrenitsa’daki anmalara katıldıktan sonra Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanlığı Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile görüşerek kendilerini tanıtan MotoBosna ekibi, 15 Temmuz anmalarına katılmak için yurda dönüş yoluna girdi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:53
MotoBosna ekibi yurda dönüyor

6 Temmuz’da Sakarya’dan Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun katılımı ile yola çıkan ekip, sırasıyla; İstanbul, Edirne, Kavala, Selanik, Üsküp, Prizren, İşkodra, Podgorica ve Saraybosna’yı aşarak Srebrenitsa’ya ulaştı.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da dünyanın dört bir yanından gelen 500 motorlu ile buluşan MotoBosna ekibi, Srebrenitsa yolu boyunca yapılan etkinliklere katılarak bölge Müslümanlarına Türkiye’den getirdikleri selamları iletti. MotoBosna ekibi, ölümden kaçmak için Tuzla – Srebrenitsa arasında gerçekleşen zorlu yürüyüşe de destek verdi. Ekip, Srebrenitsa’ya onlarca kilometrelik Barış Yürüyüşü’nü (Marş Mira) gerçekleştirenlerle birlikte giriş yaptı. Özellikle Srebrenitsa yolu boyunca köylerde coşkuyla karşılanan MotoBosna ekibi, akşam saatlerinde tören alanına ulaşarak geceyi burada geçirdi.

Srebrenitsa’da 22. yıl etkinlikleri

22’nci yılı icra edilen Srebrenitsa katliamında bu sene DNA tespiti yapılarak aileleri belirlenen 71 kurban daha dualarla toprağa verildi. 22 yıl sonra cenazelerini teslim alarak toprağa veren aileler, yılların vermiş olduğu acı, hasret ve özlemle gözyaşlarını tutamadı.

Aliya’nın kabrinde Cumhurbaşkanı ile istişare

Srebrenitsa’daki anmalara katıldıktan sonra başkent Saraybosna’ya geçen MotoBosna ekibi, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Aliya’nın oğlu ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile karşılaşan ekip, Türkiye’den getirdikleri selamları Bakir İzzetbegoviç’e iletti. Ülkelerinde MotoBosna ekibini ağırlamaktan onur duyduklarını belirten İzzetbegoviç de kendilerini Srebrenitsa anmalarında yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini iletti.

Mostar ve Blagaj Tekkesi’ne ziyaret

Saraybosna’daki tarihi yerleri de ziyaret ettikten sonra Mostar’a geçen ekip, Mostar Köprüsü’nü gezdikten sonra köprü önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Bilindiği üzere Osmanlı eseri olan Mostar Köprüsü, Bosna Savaşı yıllarında Sırp ve Hırvat saldırıları sonucu yıkılmış ve daha sonra aslına uygun olarak tekrardan inşa edilmişti.

Ekip daha sonra da Alperenler Tekkesi olarak bilinen Blagaj Tekkesi’ni ziyaret etti.

Ekip, 15 Temmuz’da İstanbul’da olacak

MotoBosna konvoyu, hain darbe planının yıldönümü olan 15 Temmuz günü İstanbul’da olmak ve yapılacak olan etkinliklere katılmak için yurda geri dönüş yoluna girdi. Ekip şuan Karadağ üzerinden Arnavutluk’a giriş yapmak üzere.

Seneye yeniden

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın her yıl tekrarlamayı planladığı MotoBosna konvoyu, seneye çok daha büyük bir organizasyonla tekrardan Srebrenitsa’da olacak. Bilindiği üzere İHH İnsani Yardım Vakfı, 25 yıl önce Bosna Hersek halkına yardım götürmek ve acılarını paylaşmak amacıyla kurulmuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 22:53
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı
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