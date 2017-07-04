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MotoBosna ekibi onlar için yola çıkıyor!

İHH İnsani Yardım Vakfı, Srebrenitsa katliamının yıl dönümü olan 11 Temmuz’daki anmalara katılmak için Motobosna ekibiyle Bosna’ya Motosikletli bir konvoy düzenleyecek.

04 Temmuz 2017 Salı 09:38
MotoBosna ekibi onlar için yola çıkıyor!

Bosna Hersek halkına yardım götürmek ve acılarını paylaşmak amacıyla 25 yıl önce kurulan İHH İnsani Yardım Vakfı, yıllar önce olduğu gibi bu yıl da Bosna halkını yalnız bırakmayacak. İHH, Srebrenitsa katliamının yıl dönümü olan 11 Temmuz’daki anmalara katılmak için Motobosna ekibiyle Bosna’ya Motosikletli bir konvoy düzenleyecek.

7 Temmuz tarihinde başlayıp Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Bosna hattını kullanarak 9 gün sürecek yolculuk, 15 Temmuz günü İstanbul’da tamamlanacaktır.

Srebrenitsa Katliamı 11 Temmuz 1995 günü yapılmıştır. Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen katliamın boyutları ve vahşeti hala yaşayanların ve tanık olanların kanını dondurmaktadır. Srebrenitsa Katliamı Bosna'da soy ve inanç karşıtı yapılmış en vahşi katliamlardan biridir. Bosna katliamı olarak da anılan katliamda, 8 binden fazla Müslüman Bosnalı kadın, çocuk, yaşlı, genç, erkek demeden Sırplar tarafından hunharca öldürülmüştür. Ölenlere ait günümüzde hala yeni mezarlar çıkan Srebrenitsa'da acı hala devam ediyor. Her yılın 11 Temmuz’unda bu acı hadise anılıyor. ‘MotoBosna’ ekibi de motosikletleriyle bu elem verici katliamı lanetlemek için yola çıkıyor. Yolculuğunu 15 Temmuz'da tamamlayarak İstanbul'a dönecek olan MotoBosna ekibi, hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz günü yapılacak olan etkinliklere katılacaktır.

Avrupa'da yaşayan Boşnak ve diğer Müslümanların bazıları, her yıl anma döneminde motosikletli gruplar teşkil ederek AB içinde seyahat esnasında farkındalık oluşturmaktadırlar. Motosikletin görünürlüğü bu amaca hizmet etmektedir.

Şu ana kadar Türkiye'de motosikletçilerinden hiç bir grubun anmaya katılmamış olması, bu etkinliğin ilk olacağı bakımından önemlidir.

Bilindiği üzere İHH İnsani Yardım Vakfı, Bosna savaşında mazlumlara yardım götürmek için 1992 yılında gönüllü faaliyetlerle kurularak 1995 yılında da kurumsallaşmıştı.

MotoBosna yolculuğunun amacı:

- Ortak geçmişe sahip ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ve profesyoneller arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile işbirliğini artırmak

- Bosna'daki ve Türkiye'deki insanların sosyal uyumlarını, toplumumuza karşı olan aidiyet duygularını; ortak duygu, düşünce ve heyecanlarını, öz güvenlerini, milli birlik ve beraberlik duygularını geliştirmelerini sağlamak

- Geçmişte Bosna' da yaşanan Srebrenitsa Katliamını anmak amacıyla farkındalık oluşturmak

- Ortak geçmişe sahip ülkelerdeki insanlar arasında karşılıklı sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 09:38
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