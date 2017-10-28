Mosturoğlu: Caner Erkin'e verilen ceza...
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaşlı Caner Erkin'e disiplin kurulu tarafından verilen 6 maçlık cezanın fazla olduğunu söyledi.28 Ekim 2017 Cumartesi 14:12
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Ryan Babel'e PFDK tarafından verilen cezaları yorumladı.
Mosturoğlu, maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakareti nedeniyle 6 maç ceza alan Caner Erkin'le ilgili şunları söyledi:
Caner Erkin'in cezasının 6 değil 4 maç olması gerekirdi. Fakat Tahkim Kurulu'na itiraz bile etseler 4 maça düşmez, 6 maç olarak kalır.
Babel'in 2 maçlık cezası doğru
Şekip Mosturoğlu ayrıca Ryan Babel'e verilen 2 maçlık cezanın doğru olduğunu ancak bunun 1 maça indirilmesini yanlış bulduğunu sözlerine ekledi.