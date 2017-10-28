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Mosturoğlu: Caner Erkin'e verilen ceza...

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaşlı Caner Erkin'e disiplin kurulu tarafından verilen 6 maçlık cezanın fazla olduğunu söyledi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 14:12
Mosturoğlu: Caner Erkin'e verilen ceza...

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Ryan Babel'e PFDK tarafından verilen cezaları yorumladı.

Mosturoğlu, maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakareti nedeniyle 6 maç ceza alan Caner Erkin'le ilgili şunları söyledi:

Caner Erkin'in cezasının 6 değil 4 maç olması gerekirdi. Fakat Tahkim Kurulu'na itiraz bile etseler 4 maça düşmez, 6 maç olarak kalır.
Babel'in 2 maçlık cezası doğru

Şekip Mosturoğlu ayrıca Ryan Babel'e verilen 2 maçlık cezanın doğru olduğunu ancak bunun 1 maça indirilmesini yanlış bulduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 14:12
  1. Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu
  2. Beşiktaşlı
  3. Caner Erkin
  4. Ryan Babel
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