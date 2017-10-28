Mosturoğlu: Beklentimiz beraat kararının onanması

Fenerbahçe Kulübünün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi, tesisleşme ve spor branşlarındaki faaliyetlerle ilgili üyelere bilgi verdi.

Gelecek yıl Silivri'deki yerleşkede eğitim ve öğretime başlayacak Fenerbahçe Üniversitesine başkan Aziz Yıldırım'ın da 1 milyon 200 bin lira değerinde bağış yaptığını aktaran Mosturoğlu, "Stadımızı yaptığımız gibi üniversitemiz de camiamızın gücüyle tuğla tuğla inşa edilecek ve Fenerbahçe Kulübü varlığına dahil edilecek. Vefa ağabey ilk bağışı yaptı. Başkanımız Aziz Yıldırım da 4 dersliğe bağış yapacaktır. Diğer bağışların ardından arta kalan rakam da yönetim kurulumuz tarafından karşılanacaktır. Eksik kalırsa Fenerbahçe kendi gücüyle bunu yapacaktır." diye konuştu.

"Beklentimiz beraat kararının onanması"

Şekip Mosturoğlu, "Futbolda şikede kumpas" davası kapsamında haklarında verilen beraat kararının Yargıtay tarafından onanmasını beklediklerini söyledi.

Temyiz sürecinde olan dava hakkında üyeleri bilgilendiren Mosturoğlu, "Yargıtay 5. Dairesi tarafından tespit edilen eksiklerin giderilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyamız, eksikliklerin giderilmesinin ardından hafta içinde temyiz incelemesi için Yargıtay Başkanlığı'na gönderilmiştir. Bütün beklentimiz en kısa sürede temyiz incelemesinin sonuçlanmasıdır. Bütün arzumuz ve beklentimiz, hakkımızda verilen beraat kararının onanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mosturoğlu, spor medyası ve camiasının hala Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mesuplarından temizlenmediğini savunarak şöyle konuştu:

"Fenerbahçe Spor Kulübünün hayatına kast eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve şike kumpasında bizleri yargılayan heyette bulunan Bülent Kınay, Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştır. Bizleri 'kaçacak' diye ve sadece bu gerekçeyle bir yıla yakın bir süre demir parmaklıklar arasında tutan insanların hesap verme yerine kaçmayı tercih etmeleri bizleri şaşırtmadı. Bizim için şaşırtıcı olan, bunlara methiye düzen, kaçacağımız ve yurda dönmeyeceğimiz haberlerini yapan, sözde yorumcuların hiçbir şey olmamış gibi televizyonda yorum yapmaları, köşe yazmalarıdır. Ne spor medyası ne de spor camiası, içindeki FETÖ mensuplarını hala temizleyememiştir."