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MOSSAD'dan İran'ı çıldırtacak açıklama!

İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, İsrail'in İran'da "kulağı ve gözü" olduğunu söyledi.

09 Ocak 2018 Salı 16:21
MOSSAD'dan İran'ı çıldırtacak açıklama!

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Cohen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'daki son protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in, İran'da gözü, kulağı ve daha başka şeyleri var." ifadelerini kullanan Yossi, ülkedeki son protestoların İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin halkın ekonomik beklentilerini karşılayamamasından kaynaklandığını savundu.

İran'da bir devrim olduğunu görmek istediğini ancak beklentileri makul tutmak gerektiğini ifade eden Cohen, ekonomik koşulların insanları sokağa itmesine karşın bu protestocuların muhalif güçlerle yüzleştiğini belirtti.

- ABD'nin İran politikası değişti

Tahran'ın "Ortadoğu'daki emellerini gerçekleştirmek için güvenliğe daha fazla para harcadığını" öne süren MOSSAD şefi Cohen, ABD'nin Ortadoğu anlayışının da Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle değiştiğini kaydetti.

- İran etkisinin yönünü değiştirmemize yardım edecek

Cohen, "(ABD'nin politikalarında) İsrail'in güvenlik çıkarlarını daha fazla dikkate alan değişimler görüyoruz ve bu durum İran etkisinin yönünü değiştirmemize yardım edecek." dedi.

İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti. 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:21
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