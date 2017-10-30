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Moskova'da 'Stalin kurbanları' anıldı

Sivil toplum örgütlerinin organize ettiği etkinlikte, Josef Stalin rejiminde siyasi baskıya maruz kalan ve katledilen kurbanlar anıldı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 21:05
Moskova'da 'Stalin kurbanları' anıldı

Sivil toplum örgütlerinin organize ettiği etkinlikte, Josef Stalin rejiminde siyasi baskıya maruz kalan ve katledilen kurbanlar anıldı. Törene katılan Rusya Birleşik Demokratik Parti eski lideri Sergey Mitrokhin, mevcut hükümeti, Sovyet dönemine özenmekle suçladı; “Yetkililer karanlık geçmişle flört etmeye çalışıyor. Bazen durumun ne kadar farklı olduğunu görüyoruz, iktidardakiler Sovyetler Birliği ile, Stalin ile bir çeşit yakınlık kurmak istiyor. Bundan dolayı bu tür etkinlikler daha önemli bir hal alıyor. Halkın aslında hiçbir şeyi unutmadığını görecekler.”

Bu yıl 11. kez düzenlenen etkinlikte yer alan Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rudiger von Fritsch ise benzer olayların tekrar yaşanmaması için unutmamaları gerektiğinin altını çizdi “20. yüzyıl çok fazla baskıya şahit oldu. Benim ülkemde, Almanya’da da oldu. Bu yüzden tüm kurbanları anıyoruz, çünkü hatırlamak benzer olayların tekrar yaşanmamasına yardımcı olur.”

İnsan hakları örgütleri, 1936-38 yılları arasında katledilen yüzbinlerce kişiden ancak yarısının kimliğinin tespit edilebildiğini belirtiyor. Bu dönemdeki katliamlarla ilgili resmi veriler eksik, ancak kurban sayısının 10 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 21:05
  1. Sivil toplum örgütleri
  2. Sergey Mitrokhin
  3. Almanya
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