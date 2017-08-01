Moskova'da silahlı saldırı: 4 ölü
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkemeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.01 Ağustos 2017 Salı 15:57
Rus ajansı RIA Novosti'nin haberinde, Moskova'da bir mahkemede "Bandi GTA" adlı organize suç örgütüne ilişkin görülen duruşma sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Haberde, saldırıda 2 kişinin yaralandığı, emniyet güçlerinin olay yerine sevk edildiği ve mahkeme binasının boşaltıldığı belirtildi.
Hayatını kaybeden 4 kişinin "Bandi GTA" üyesi olduğu ifade edilen haberde, 5 saldırganın hepsinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Muhabir: Emre Gürkan Abay
Kaynak: AA