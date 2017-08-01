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Moskova'dasaldırı! Çok sayıda ölü var

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkemeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2017 Salı 15:37
Moskova'dasaldırı! Çok sayıda ölü var

Rus ajansı RIA Novosti'nin haberinde, Moskova'da bir mahkemede "Bandi GTA" adlı organize suç örgütüne ilişkin görülen duruşma sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi. 

Haberde, saldırıda 2 kişinin yaralandığı, emniyet güçlerinin olay yerine sevk edildiği ve mahkeme binasının boşaltıldığı belirtildi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin "Bandi GTA" üyesi olduğu ifade edilen haberde, 5 saldırganın hepsinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:37
  1. rusya
  2. moskova
  3. Asya Haberleri
  4. Bandi GTA
  5. silahlı saldırı
  6. Anadolu Ajansı
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