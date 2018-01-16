Moskova'da neler oluyor? Tam bir ay boyunca...
Rusya’nın başkenti Moskova’da güneşin yalnızca 6-7 dakika görülen Aralık 2017’nin, şehir tarihinin en “karanlık” ayı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.16 Ocak 2018 Salı 17:36
Rusya Meteoroloji Merkezi (Hidrometsentr) Başkanı Roman Vilfand gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova’da geçen ay güneşin, bulutlar nedeniyle sadece 6-7 dakika görüldüğünü belirtti.
DEPRESYONA SOKUYOR
Bu sürenin, başkent tarihindeki en düşük süre olduğuna işaret eden Vilfand, “İnsanlar bu bilgiyi duyduklarında, ‘Neden depresyonda olduğumuzu şimdi anladık’ diyorlar” ifadesini kullandı.
Moskova tarihindeki bir önceki en karanlık ay, güneşin yalnızca 3 saat görüldüğü Aralık 2000’de yaşanmıştı.