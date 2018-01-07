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Moskova'da büyük korku!

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kanasnki, Leningradiski ve Yaraoslavski tren istasyonları için yapılan bomba ihbarı paniğe neden oldu.

07 Ocak 2018 Pazar 09:04
Moskova'da büyük korku!

Moskova'nın en büyük tren istasyonları olan Kazanski, Yaroslavski ve Lenngradski için bomba ihbarı yapıldı.

ŞÜPHELİ MADDE BULUNMADI

Anonim olarak yapılan bir telefon çağrısı üzerine istasyonlara bomba imha uzmanları ve eğitilmiş köpekler gönderildi. Yetkililer yapılan inceleme çalışmaları doğrultusunda herhangi bir şüpheli madde bulunmadığını bildirdi.

Ayrıca Noel kutlamalarına ilişkin istasyonlarda güvenlik sayısının artırıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:04
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