Moskova'da bomba alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'da isimsiz bir bomba ihbarı nedeniyle 3 tren istasyonu boşaltıldı.
Kazansky, Leningradsky ve Yaroslavsky metro istasyonlarından yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.
Bomba uzmanları ve köpekler bekleniyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da isimsiz bir bomba ihbarı nedeniyle 3 tren istasyonu boşaltıldı.
Kazansky, Leningradsky ve Yaroslavsky metro istasyonlarından yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.
Bomba uzmanları ve köpekler bekleniyor.
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