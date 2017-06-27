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'Moskova'da bir Türk ölü bulundu' iddiası

Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta kimliği henüz açıklanmayan bir Türk vatandaşın cesedi bulunduğu iddia edildi

27 Haziran 2017 Salı 00:16
'Moskova'da bir Türk ölü bulundu' iddiası

Rusya’nın başkenti Moskova’da Uluslararası Vnukovo Havalimanı’nda, otoparkta bir Türk vatandaşın ölü bulunduğu iddia edildi

Rus ulusal kanalı Ren Tv'nin haberine göre, kimliği henüz açıklanmayan Türk vatandaşın ceseti Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta bulundu.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı habere göre, Moskova'ya uçakla gelen Türk vatandaşı havalimanına yakın araçta aniden hayatını kaybetti. Vatandaşın oğlu, babasının kanser hastası olduğunu söyledi. Rus güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 00:16
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