Moskova Havalimanı'nda bir Türk vatandaşı ölü bulundu
Rusya’nın başkenti Moskova’da Uluslararası Vnukovo Havalimanı’nın otoparkında bir Türk vatandaşın ölü bulunduğu iddia edildi.26 Haziran 2017 Pazartesi 16:14
Rusya’nın başkenti Moskova’da Uluslararası Vnukovo Havalimanı’nda, otoparkta bir Türk vatandaşın ölü bulunduğu iddia edildi.
Rus ulusal kanalı Ren Tv'nin haberine göre, kimliği henüz açıklanmayan Türk vatandaşın ceseti Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta bulundu.
Sputnik'te yer alan habere göre, Moskova'ya uçakla gelen Türk vatandaşı havalimanına yakın araçta aniden hayatını kaybetti. Vatandaşın oğlu, babasının kanser hastası olduğunu söyledi.
Rus güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.